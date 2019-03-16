В Москве неизвестные избили корреспондентов издания «Росдержава» Андрея Орла и Александра Дорогова. Об этом «Эху» рассказал заместитель главного редактора СМИ Ян Кателевский. Он рассказал, что сотрудница фирмы «ПромМаш Тест» пожаловалась в редакцию на невыплату зарплаты и на то, что ее заставляют писать заявление об увольнении. «По редакционному заданию наши журналисты отправились узнать, действительно ли ее выгнали пинками — в прямом смысле, ее ударили по голове — всего лишь за то, что она попросила законный отпуск. Позже я получил сообщение, что Орла и Дорогова избили и отняли все оборудование, в том числе камеры, телефоны, а также документы», — отметил Кателевский.

По его словам, в настоящее время журналисты госпитализированы. Один из них находится в «стабильно тяжелом» состоянии, ему наложили швы. Кателевский также добавил, что полиция проводит следственные действия по факту случившегося.