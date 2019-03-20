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18:13, 20 марта 2019

Ещё два главы региона сегодня ушли в отставку

Это руководители Калмыкии и Республики Алтай.

Первой сегодня стало известно об отставке главы Республики Алтай. Александр Бердников подал заявление об уходе – сообщили с пометкой «Молния» около половины десятого по Москве информагентства. 65-летний Бердников руководил регионом больше 13 лет. Ему уже предложили несколько вариантов трудоустройства в Москве. Временно управлять Республикой Алтай президент Путин назначил главу ГЛОНАСС Олега Хорохордина. Ущёл в отставку и глава Калмыкии Алексей Орлов. Он управлял республикой почти 10 лет. Впрочем, за последние годы Орлов растратил популярность. Газета м в начале недели со ссылкой на источники в Кремле включила его в список шести глав регионов, которым прочат отставку в ближайшие дни. У Орлова самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избраться осенью», сказали собеседники издания. Врио главы Калмыкии стал многократный чемпион мира по кикбоксингу, советник главы Росмолодёжи, миллиардер БатУ Хасиков. Дружеское прозвище «хан Батый». Ему 38 лет. В прошлую президентскую кампанию был доверенным лицом Путина, ещё раньше сенатором от Калмыкии. У Хасикова была степень кандидата политических наук, но 3 года назад диссертационный совет РУДН лишил его степени по заявлению «Диссернета». В научной работе о политике российского государства в области физкультуры и спорта как установили эксперты, Хасиков позаимствовал часть чужой диссертации о Карачаево-Черкесии, изменив название республики на Калмыкию. Вчера Челябинская область осталась без губернатора. Заявление об отставке написал Борис Дубровский, окружение которого обвиняют в коррупции. На его место пришёл замминистра энергетики Алексей Текслер, он намерен в сентябре участвовать в выборах главы региона.

Как ожидается, уже завтра свой пост оставит губернатор Мурманской области Марина Ковтун. О её отставке накануне сообщили источники «Интерфакса» и РБК. Заседание правительство сегодня прошло без её участия. Отставку также прочат в ближайшее время губернаторам Оренбургской и Волгоградской областей Юрию Бергу и Андрею Бочарову.



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