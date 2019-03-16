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Эксклюзив Эха 18:09, 20 марта 2019

Дочь Нурсултана Назарбаева назначили спикером сената Казахстана

Кандидатуру Дариги Назарбаевой одобрили все присутствовавшие 44 депутата.

Назарабаеву, до сегодняшнего дня возглавлявшую сенатский комитет по международным делам, выдвинул по пост спикера Касым-Жомарт Токаев. Сам он занимал эту же должность, но сегодня был назначен президентом Казахстана. Спорить с предложением нового главы государства сенаторы не стали и поддержали кандидатуру спикера единогласно. Таким образом, согласно конституции страны, 55-летняя Дарига Назарбаева фактически стала вторым лицом в государстве. В своем выступлении перед парламентом она поблагодарила всех за оказанное доверие возглавить верхнюю палату.

Назарбаева впервые была избрана в парламент в 2004 году. Кроме того, она входила в руководство одного из крупнейших банков Казахстана – Нурбанка. В 2014 ее избрали спикером нижней палаты – мажилиса, а на следующий год старшая дочь президента стала замредом правительства республики.

Кроме того, Назарбаева известна как певица. Она регулярно выступает с благотворительными концертами, в том числе на сцене Большого театра в Москве. Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента 19 марта. Он возглавлял страну почти 30 лет.

Экс-глава Казахстана Нарсултан Назарбаев сложил полномочия, но по сути власть сохранил, это просто смена статуса. Такое мнение в эфире «Эха» высказал директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев. Кто бы ни сменил Назарбаева на его посту, вместе с властью он получит огромное количество проблем, которые при бывшем президенте не решались, — добавил Сатпаев.

Зарубежные СМИ, комментирующие неожиданную отставку президента Казахстана, пытаются понять, насколько эта отставка может быть реальной. Нурсултан Назарбаев за почти тридцать лет своего правления не раз подвергался критике за подавление демократических норм и свобод, а также преследование выступавших против него сил оппозиции. Издание ЮражиаРевью при этом отмечает, что отставной президент сохраняет за собой ряд ключевых властных позиций в казахском правительстве, что заставляет многих сомневаться в том, что он действительно отказывается от власти. 78-летний Назарбаев продолжит руководить Советом безопасности, правящей политической партией Нур Отан, которую он же и основал, и Конституционным советом. В своем обращении к нации последний с советских времен экс-лидер, покидающий свой кабинет, также заметил, что в 2010 году парламент страны присвоил ему статус ЭльБаши или лидера нации, добавив, что таким образом, цитата, «я остаюсь с вами, и заботы о стране и народе остаются моими заботами».

Аналитики считают, что с выборами нового президента Назарбаев потеряет часть своей власти. При этом присутствие экс-президента в руководстве Казахстана будет ощущаться еще некоторое время. – Он будет оставаться центральной политической фигурой до конца своих дней, — считает профессор Вашингтонского университета национальной обороны Эрика Марат, — его культ, скорее всего, проживет еще несколько десятилетий, а будущие лидеры страны будут выстраивать свою легитимность на преемственности наследия Назарбаева. В качестве главы правящей партии он, судя по всему, назначит партийного кандидата на следующие президентские выборы, считает автор ЮражиаРевью, отмечая при этом, что решение экс-президента было озвучено за два дня до Навруза, весеннего праздника, который празднуют все мусульмане. Время для такого заявления воспринято многими как символ новых начинаний и возможность для казахстанцев переварить новые политические перемены, наметившиеся в их государстве, пишет издание.

Официально полномочия Назарбаева заканчиваются в апреле 2020 года. В ближайшее время в Казахстане будет определена дата досрочных президентских выборов.



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