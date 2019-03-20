Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича приговорили к пожизненному сроку

Три года назад его осудили на 40 лет тюрьмы, признав виновным в геноциде и преступлениях против человечности.

40 лет тюремного заключения — не является адекватным наказанием с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Радованом Караджичем. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла этот приговор, посчитала апелляционная комиссия Международного уголовного трибунала. Об этом со ссылкой на сербский телерадиоканал РТС сообщает агентство «Интерфакс». Предыдущее решение признано необоснованным и неправомерным. Оно было вынесено в марте 2016 года Международным трибуналом по бывшей Югославии. Экс-президента Республики Сербской признали виновным в военных преступлениях в ходе боснийской войны, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. Приговор не удовлетворил ни защиту, ни обвинение, оно посчитало вердикт слишком мягким. Караджич, настаивавший на своей невиновности, назвал процесс «политическим» и подал апелляцию, результатом которой стало пожизненное заключение. Вердикт окончательный, обжалованию не подлежит. Напомню, что сербские спецслужбы арестовали Караджича летом 2008 года, до этого ему удавалось скрываться от правосудия в течение 13 лет.

Война на территории Босниии Герцеговины началась в 1992 году, после того, как республика объявила о выходе из состава Югославии. В конфликте участвовали боснийские мусульмане, сербы и хорваты. По оценкам экспертов, погибло около 100 тысяч человек.