Мещанский суд Москвы отказался привлекать к административной ответственности корреспондента «Радио Свобода», задержанного на митинге «За свободный интернет». После акции 10-го марта Андрея Киселева обвиняли в нарушении правил проведения массового мероприятия. В протоколе говорилось, что он был в числе людей, которые не ушли после митинга, кричали лозунги и несли плакаты. Киселев же подчеркивал, что выполнял свою работу.