Суд в Киеве удовлетворил ходатайство защиты Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене

Суд в Киеве удовлетворил ходатайство защиты главреда РИА «Новости – Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Вопрос о законности задержания журналиста передадут на рассмотрение в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины.

«Это очень важное положительное решение суда», считает уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова. Она присутствовала на сегодняшнем заседании по апелляции Кирилла Вышинского. По словам омбудсмена, рассмотрение дела объединенной коллегией, которого удалось добиться защите, «поднимает градус объективности и справедливости». Москалькова приехала в суд, чтобы встретиться с Вышинским, оценить состояние его здоровья и узнать, соблюдаются ли его права. В СИЗО к обвиняемому уполномоченного не пустили. Журналист сообщил Москальковой, что чувствует себя нормально, жалоб у него нет. В разговоре с прессой Вышинский выразил уверенность, что дело против него развалится после того, как его начнут рассматривать по существу. Он подчеркнул, что его не интересует обмен на украинского заключенного из России – Вышинский хочет добиться справедливости.

26 марта суд в Киеве преступит к рассмотрению дела против главреда РИА «Новости – Украина». Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Сам Вышинский свою вину не признает.