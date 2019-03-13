Адвокаты Сулеймана Керимова обжалуют обвинение в уклонении от уплаты налогов во Франции

Ранее стало известно, что сенатору вменяют пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Обвинения в отношении Керимова незаконны, необоснованны и будут обжалованы его адвокатами. Об этом «Эху» заявил помощник сенатора в Совете Федерации Алексей Красовский. По его словам, Керимов сейчас находится на своем рабочем месте в Москве. При этом в прокуратуре Ниццы, которая ведет расследование, утверждают, что россиянин помещен под судебный контроль и пока остается во Франции. В российском посольстве в Париже в беседе с РИА «Новости» добавили, что дипломаты оказывают Керимову консульское содействие.

О новых обвинениях в адрес сенатора сегодня сообщила французская газета «Нис-Матэн». По ее данным, речь идет о соучастии в уклонении от уплаты налогов. Прокуратура расследует сделку о покупке нескольких вилл на мысе Антиб. В частности, одна из них по документам стоила 35 миллионов евро, но на самом деле могла обойтись Керимову почти в 130 миллионов.

В 2017 году Керимова уже задерживали во Франции по обвинению в отмывании денег, но спустя полгода обвинения были сняты.