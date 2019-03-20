Великобритания обратилась к ЕС с официальным запросом об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня

Великобритания обратилась к Евросоюзу с официальным запросом об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. Об этом заявила, выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что запрос получен. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе. Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта, — сообщает ТАСС.