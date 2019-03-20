Президент Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии кикбоксера, бывшего сенатора Бату Хасикова. Алексей Орлов, который возглавлял республику с 2010-го года, подал в отставку.

Хасикову 38 лет, спортивную карьеру он закончил в 2014-ом году и стал сенатором. У Хасикова была степень кандидата политических наук. Три года назад, по заявлению «Диссернета», диссертационный совет РУДН лишил сенатора степени из-за обвинений в плагиате. В работе Хасикова был использован текст чужой диссертации про Карачаево-Черкесию, однако название этой республики заменили на слово «Калмыкия», — сообщает ТАСС.