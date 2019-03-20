Российские кинематографисты просят похоронить режиссера Марлена Хуциева на Новодевичьем кладбище. Об этом говорится в письме к президенту Путину, — сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов. Вопрос с местом захоронения еще не решен. Нам предлагают похоронить Марлена Мартыновича на Троекуровском кладбище, но уже есть письмо к Владимиру Путину с просьбой о содействии похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище, как он того заслуживает, — сказал собеседник агентства. По его словам, письмо подписали Андрей Кончаловский, Владимир Хотиненко, Николай Досталь, Карен Шахназаров и многие другие. Прощание с Марленом Хуциевым пройдет завтра в Центральном доме кинематографистов.