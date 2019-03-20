Бизнесмену из Екатеринбурга грозит штраф за бесплатную раздачу списанных продуктов из своего магазина

Управление Роспотребнадзора идею бизнесмена Ивана Зайченко не оценило. Владелец двух ресторанов в Екатеринбурге и недавно открытого магазина решил бесплатно раздавать списанные продукты. Как пояснял Зайченко, многим людям приходится копаться в мусорных контейнерах в поисках еды. Оттуда выгребают просроченные продукты, выброшенные магазинами. А он с коллегами их раздаёт. Эти продукты выставляли на специальной полке в магазине. Проверка чиновников не заставила себя ждать. Сотрудники Роспотребнадзора потребовали выкинуть всю просроченную продукцию, которую бесплатно предлагал магазин, написал Зайченко у себя в фейсбуке. И добавил: его оштрафуют минимум на 100 тысяч рублей. «Посыл ясен, России не нужны полки с бесплатными списанными продуктами, ну ок», сожалеет предприниматель. Он подтвердил порталу e1.ru что ему грозит до 300т тысяч рублей штрафа. По словам Зайченко магазин работает только полторы недели. В первые дни списывали много продуктов вот и решили раздавать их людям. В управлении Роспотребнадзора обещали прокомментировать историю после окончания проверки.

По закону продукты, срок годности которых истёк, должны быть уничтожены. Их поливают грязной или хлорированной водой, посыпают углём, содой и затем выбрасывают. Такие действия объясняют тем, чтобы бездомные не отравились, если найдут эту продукцию в мусорных контейнерах и захотят ее употребить в пищу, пишет знак.ком.