Дарига Назарбаева – старшая дочь Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку с поста президента Казахстана, — избрана спикером сената республики. Ее кандидатуру на эту должность предложил Касым-Жомарт Токаев, который после отставки Назарбаева вступил в должность главы республики. Дарига Назарбаева была депутатом нижней палаты парламента Казахстана, занимала пост вице-спикера, затем заместителя премьер-министра республики. С 2016-го года является депутатом сената Казахстана.

Экс-глава Казахстана Нарсултан Назарбаев сложил полномочия, но по сути власть сохранил, это просто смена статуса. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев.

Кто бы ни сменил Назарбаева на его посту, вместе с властью он получит огромное количество проблем, которые при бывшем президенте не решались, — добавил Сатпаев.