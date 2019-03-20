Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы в честь Нурсултана Назарбаева

Депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию о переименовании столицы в честь Нурсултана Назарбаева, — сообщает РИА Новости. Напомним, переименовать Астану в город Нурсултан предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом сразу после того, как официально принял присягу и вступил в должность главы республики. Токаев также предложил воздвигнуть Назарбаеву памятник, назвать в его честь все центральные улицы во всех городах и наградил первого президента орденом «Народный герой» – высшей государственной наградой.