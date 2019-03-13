Защита обжалует обвинение, предъявленное во Франции сенатору Сулейману Керимову

Об этом «Эху Москвы» сообщил помощник Керимова Алексей Красовский. По его словам, сенатор находится на своем рабочем месте в Москве. Выдвинутое против Керимова обвинение его помощник назвал незаконным и необоснованным. Ранее сегодня французское издание Нис-матэн сообщило, что Керимова обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Речь снова идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу за 127 миллионов евро. Эти несколько вилл на мысе Антиб уже фигурировали в предыдущих обвинениях против Керимова. Газета пишет также, что Керимов приехал на Лазурный берег по вызову судебных следователей, обязался заплатить залог в 20 миллионов евро и был отпущен.