Президент США Дональд Трамп и клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» согласовали встречу в Белом доме на следующей неделе. Визит будет посвящён победе прошлогодней победе столичных в розыгрыше Кубка Стэнли.

Визит «Вашингтона» в Белый дом начали обсуждаться ещё летом. Многие сомневались, что из-за сложных политических отношений между Россией и США к этому мероприятию согласятся присоединиться российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Как оказалось, никто из россиян даже не думал отказываться от визита в Белый дом. Так, капитан команды Овечкин отметил, что очень взволнован предстоящим событием.

Что касается самого мероприятия, то помимо стандартной фотографии на память у хоккеистов будет возможность пообщаться с президентом США. К примеру, во время чествования «Питтсбурга» в Белом доме Трамп не упустил возможность отметить вклад в общую победу Евгения Малкина.

Впрочем, есть и те, кто не намерен встречаться с Трампом. Ранее от визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. А сегодня его примеру последовал другой форвард команды Бретт Коннолли.

Ранее сообщалось, что Трамп конфликтует с несколькими игроками Национальной баскетбольной ассоциации, которые недовольными политикой президента страны.