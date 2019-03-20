Дочку волейболиста петербургского Зенита забрали из балетной школы из-за расизма

Якобы другим родителям не понравилось что их дети общаются с темнокожей девочкой.

Присцилла, жена волейболиста зенита Ореола Камехо рассказала о случившемся в соц сети Инстаграм. По её словам, она была вынуждена забрать свою четырёхлетнюю дочь из балетной школы после разговора с директором. Он вызывал ее и предложил перевести ребёнка на индивидуальную программу, чтобы она не встречалась с другими учениками. Как пишет присцилла, оказалось что некоторые родители цитирую были против общения их детей с моей темнокожей малышкой. По неподтвержденной информации большой скандал устроила одна из бабушек учащихся. В самой школе которая называется лил балери сказали, что индивидуальные занятия предложили из за плохой дисциплины 4-х летней дочери волейболиста. Более того, там уточнили, что настаивали всего на одном дополнительном занятии. И добавили, что есть видео, подтверждающее плохое поведение. Впрочем в разговоре с комсомольской правдой директор уточнил, что конфликт из-за цвета кожи все таки был и некоторые родители очень недовольны тем что их дети учатся с маленькой дочкой Камехо

Напомним, ранее Международная федерация футбола возбудила дело против России из-за расистских выкриков с трибун во время матча Россия-Франция в апреле прошлого года.