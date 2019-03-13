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Эксклюзив Эха 14:08, 20 марта 2019

Российские заказчики самолетов Боинг-737-Мах отложили подписание контрактов на неопределенный срок

Российские заказчики самолетов Боинг-737-Мах отложили подписание контрактов на неопределенный срок, — сообщил член Комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский  — он ссылается на Минтранс.

Четыре российские авиакомпании: Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 приостановили контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX до выяснения причин катастрофы в Эфиопии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Эти авиакомпании приняли очень взвешенное и разумное решение — приостановить в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии сроки контрактов до выяснения причин», — сказал он.

Как уточнил В.Афонский, таким образом самолеты модели Boeing 737 MAX пока приобретаться не будут. 10 марта в Эфиопии произошла катастрофа самолета Boeing 737 MAX, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Самолеты хотели купить Ю-Тейр, «Уральские авиалинии», Победа и  Эс-Севен.

Ранее гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев не исключил, что компания может отказаться от эксплуатации 20 Боингов этой модели, заказанных для лоукостера Победа. При этом авиакомпания уже выплатила аванс за 20 самолетов.



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