Десятки тысяч приговоров по уголовным делам, по некоторым данным, совпадают почти дословно

Так, по крайней мере, утверждается в расследовании «Новой газеты».

Судебные решения по многим однотипным делам оказываются идентичными – причем не только в стандартных формулировках, пишет «Новая газета». Издание сообщает, что нашло 50 тысяч одинаковых текстов приговоров за последние два года. Оно отмечает, что идентичными считают акты, где есть более 80% совпадений хотя бы с еще одним решением. Газета пишет, что в таких вердиктах отличаются только фамилии фигурантов дела. При этом она, как утверждается, рассматривала только тексты приговоров, написанных одним и тем же судьей.

Кроме того, подчеркивает газета, судьи нередко копируют приговор, отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения. Большинство таких актов, добавляют в издании, связано с 228 статьей уголовного кодекса – о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Дубликатов здесь, согласно расследованию, более 25 тысяч. Кроме того, как отмечается, наибольшую долю совпадений от общего числа имеют приговоры по неуплате алиментов, уклонению от военной службы и организации незаконной миграции. При этом газета подчеркивает, что такие штампованные решения не обязательно могут быть не правосудными. Лидером по подобным приговорам она называет Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, в котором доля скопированных приговоров, как утверждается, составляет 45%.

В 2016 году Верховный суд вынес постановление, в котором запретил копировать обвинительное заключение в приговор.