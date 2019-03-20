В последние два срока Владимир Путин милует осужденных в 17 раз реже, чем это делал Дмитрий Медведев

Как выяснило издание «Проект», с 2012 года Путин помиловал только 30 человек, причем почти половину из них — по политическим соображениям.

Число президентских помилований в России резко упало после реформы института помилований, которую Владимир Путин провел в начале своего президентства. В 2000 году в России помиловали почти 13 тысяч человек — а в 2001 всего 27. Ситуация немного улучшилась при Дмитрии Медведеве. Будучи президентом он помиловал 270 человек, то есть по 67 заключенных в год. Путин за последние семь лет помиловал всего 30 осужденных, по четыре в год.

Помилование для Путина — лишь инструмент улучшения репутации режима. Более трети помилованных за последнее время получили свободу по политическим причинам. Среди них — Михаил Ходорковский, Надежда Савченко и Оксана Севастиди.

В результате в институте помилования разочаровались и сами осужденные. Количество прошений о помиловании в России постоянно снижается: если в 1999 году о помиловании попросили более 60 тысяч осужденных, то в 2018 число прошений достигло минимума — о помиловании попросили всего 3 тысячи человек.

С момента избрания Путина на новый срок в 2012 году число помилований сократилось до минимума: 2-6 человек в год. В 2018 году Владимир Путин также подписал указы о помиловании пяти человек.