Касым-Жомарт Токаев стал новым президентом Казахстана

На церемонии принесения присяги он выступил с предложением увековечить имя первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

Новый президент Казахстана принял присягу на Конституции страны сегодня утром в ходе совместного заседания палат парламента. Касым-Жомарт Токаев пообещал добросовестно выполнять свои обязанности и служить народу республики.

После присяги преемник Назарбаева выступил с хвалебной речью в адрес первого президента Казахстана. Успешные реформы вывели страну на траекторию устойчивого развития, заявил Токаев.

Новый президент также добавил, что продолжит курс Назарбаева, а мнение «лидера нации» по поводу государственных решений будет иметь особое значение. Назарбаев, который также присутствовал на церемонии, останется главой Совета Безопасности республики, председателем партии «Нур Отан» и Ассамблеи народа Казахстана, а также членом Конституционного совета. Кроме того, он будет наделен статусом почетного сенатора.

Помимо прочего, Токаев предложил увековечить память Назарбаева и наделить его званиями «Народный герой» и «Герой труда». В Астане будет воздвигнут монумент в его честь, а саму столицу переименуют в Нурсултан. Соответствующий закон сегодня же был принят сразу в двух чтениях.

Токаев будет занимать должность президента до следующих выборов, которые состоятся весной 2020 года.

Кремль надеется на обеспечение преемственности в Казахстане после смены главы государства. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Он добавил, что Нурсултан Назарбаев очень много сделал для продвинутой интеграции между нашими странами, Россия сделает все, чтобы поддерживать прогрессивное развитие отношений.