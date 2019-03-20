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14:00, 20 марта 2019

Французская прокуратура предъявила российскому сенатору Сулейману Керимову новые обвинения

Два года назад его уже задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, но уголовное преследование прекратили по решению суда.

Прокуратура Ниццы предъявила Сулейману Керимову обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Заседание состоялось накануне вечером. Российского сенатора поместили под судебный контроль, в качестве залога он перевел 20 миллионов евро. Об этом агентству ТАСС рассказал прокурор Ниццы Жан Мишель Прэтр, никаких подробностей дела он не привел. По словам прокурора, Керимов пока остается во Франции, однако помощник сенатора сообщил агентству РИА «Новости», что парламентарий находится в Москве на своем рабочем месте, обвинения в свой адрес он считает «незаконными и необоснованными» и намерен обжаловать их. Ранее сообщалось, что Керимов опровергает утверждения о принадлежности ему упомянутых в деле объектов недвижимости. Официально их владельцем является швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого власти также подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Между тем, на заявления французской прокуратуры уже отреагировали в Совете Федерации. Там пообещали следить за ситуацией.

По данным газеты Нис-матэн, власти Франции изучают сделки по покупке недвижимости на мысе Антиб.

Издание уточняет, что обвинение было предъявлено по очередному запросу министерства финансов Франции и касается тех же объектов недвижимости на Лазурном берегу, которые фигурировали в прежних обвинениях, предъявленных бизнесмену в прошлом и позапрошлом году. Газета напоминает, что в середине 2018 года власти Франции сняли обвинения с Керимова, и он был переведен в статус, цитата, «ассистированного свидетеля», после чего ему вернули оставленный им залог, и он смог вернуться в Россию. Освободить Сулеймана Керимова от уголовной ответственности власти Франции тогда просили более десятка российских кавалеров Ордена Почетного легиона.

В связи с первым обвинением Керимов был задержан в ноябре 2017-го года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму в 400 миллионов евро.

Сенатор Сулейман Керимов должен оказаться под следствием не только во Франции, но и в России. Об этом в ролике на YouTube-канале True сказал политик Алексей Навальный.

Состояние и имущество Сулеймана Керимова очевидно не соответствует задекларированному, и ответственные ведомства закрывают на это глаза, — добавил Навальный.



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