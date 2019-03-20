Глава Калмыкии Алексей Орлов ушел в отставку
Глава Калмыкии Алексей Орлов ушел в отставку по собственному желанию. Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.
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Глава Калмыкии Алексей Орлов ушел в отставку по собственному желанию. Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...