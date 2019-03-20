Французская прокуратура вновь предъявила обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову

Его подозревают в соучастии в уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Керимова по решению прокуратуры Ниццы поместили под судебный контроль, который предполагает выход под залог в 20 млн евро. Об этом агентству РИА Новости сообщили в самом ведомстве. При этом суть обвинений там пока что не привели. В то же время местная газета Nice-Matin утверждает, что дело против Керимова вновь касается покупки недвижимости на Лазурном берегу. Она уже фигурировала в предыдущем деле сенатора. Речь идет, по данным издания, о нескольких виллах на мысе Антиб, хотя в документах указана стоимость в 35 млн евро. Подобные обвинения, отмечает газета, Керимову были предъявлены по запросу министерства финансов. При этом говорится, что бизнесмен отвергает все обвинения, как и номинальный владелец вилл, швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер. Его, как пишет издание, также освободили под залог.

Керимов находился под следствием во Франции с ноября 2017 года, однако летом прошлого года все обвинения против сенатора были сняты.