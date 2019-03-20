Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент собирается выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии.

О своем намерении баллотироваться Байден объявил в узком кругу сторонников: по данным The Wall Street Journal, на встрече присутствовали как минимум шесть человек. Бывший вице-президент попросил их о помощи со сбором пожертвований от крупных спонсоров, чтобы он смог в короткие сроки собрать несколько миллионов долларов для начала кампании.

Кроме того, Байден обеспокоен тем, что не сможет собрать необходимые средства через онлайн-пожертвования, как это сделали его потенциальные конкуренты от демократов, например сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший член Палаты представителей американского Конгресса Бето О`Рурк. По данным источников CBS, команду Байдена может возглавить его помощник Грег Шульц.

Результаты опроса CNN и SSRS свидетельствуют, что на сегодняшний день рейтинг Байдена составляет 28 процентов и превышает уровень поддержки остальных демократических кандидатов. Для сравнения, рейтинг его ближайшего конкурента – Сандерса – равняется 20 процентам.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, число официально зарегистрированных кандидатов на пост президента уже приблизилось к 500.

Выборы пройдут в ноябре 2020 года.