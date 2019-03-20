В Верховном суде в Киеве сегодня рассмотрит жалобу на арест руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского

В Верховном суде в Киеве сегодня рассмотрит жалобу на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Чтобы журналист мог принять участие в заседании, его этапировали из Херсона.

Кирилла Вышинского доставили из херсонского СИЗО в киевский изолятор 14 марта. Там его посетил адвокат Андрей Доманский, который позже заявил о намерении подать жалобу уполномоченным по правам человека Украины и России в связи с неприемлемыми условиями содержания его подзащитного. Как утверждает адвокат, в камере, где находится журналист, нет электричества, поломаны спальные места, заключенным не выдали матрасы. Если Верховный суд сегодня не удовлетворит жалобу защиты и не отменит решение о продлении ареста, Вышинский останется в киевском СИЗО, поскольку 26 марта Подольский районный суд украинской столицы начнет рассматривать обвинительный в отношении журналиста. Ему вменяется госизмена и поддержка самопровозглашенных республик Донбасса. Руководителю РИА Новости-Украина грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский свою вину не признает.

Ранее журналист обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. В Москве уверены, что дело против Вышинского имеет политическую подоплеку