Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, — сообщает РИА со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претро. Керимов помещен под судебный контроль. Он должен выплатить залог в 20 миллионов евро.

Как отмечает радио «Франс-Инетрнасьональ», речь снова идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшая в предыдущих обвинения, которые с бизнесмена сняли летом прошлого года.