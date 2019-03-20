ФСИН намерена обязать своих сотрудников быть вежливыми и  внимательными по отношению к заключенным

Федеральная служба исполнения наказаний намерена обязать своих сотрудников быть вежливыми и внимательными по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.

Подготовлены соответствующие поправки в приказ о кодексе, этике и служебном поведении.

Сотрудник системы ФСИН будет извиняться добровольно или по решению суда. Отмечается, что обязанность возмещать вред пострадавшим от противоправных действий уже закреплена в действующем законодательстве, — отмечает «Коммерсантъ».