Казанский «Зенит» победил в четвертьфинале волейбольной Лиги чемпионов польский клуб «Гданьск» и вышел в полуфинал турнира. Для действующего обладателя трофея игра получилась крайне сложной.

Первый матч команд в Польше завершился победой «Зенита» — 3-2. Ответная встреча, прошедшая накануне в Казани, завершилась с аналогичным счетом, но уже в пользу польской команды. Причем, подопечные Владимира Алекно уступали по партиям 0-2 и вообще могли распрощаться с надеждой на сохранение титула. Согласно регламенту победитель при таком результате двух матчей определялся в «золотом» сете, который закончился со счетом 15:12 в пользу российского клуба.

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно отметил, что его подопечные отвратительно сыграли в техническом плане и плохо подавали. Однако похвалил команду за проявленный характер.

Напомним, что в волейбольной Лиге Чемпионов Россию, помимо казанского Зенита, представляют их одноклубники из Санкт-Петербурга и столичные динамовцы.