Z Архив новостей новости
5 1 6 37
11:05, 20 марта 2019

Казанский «Зенит» победил в четвертьфинале волейбольной Лиги чемпионов польский клуб «Гданьск» и вышел в полуфинал

Казанский «Зенит» победил в четвертьфинале волейбольной Лиги чемпионов польский клуб «Гданьск» и вышел в полуфинал турнира. Для действующего обладателя трофея игра получилась крайне сложной.

Первый матч команд в Польше завершился победой «Зенита» — 3-2. Ответная встреча, прошедшая накануне в Казани, завершилась с аналогичным счетом, но уже в пользу польской команды. Причем, подопечные Владимира Алекно уступали по партиям 0-2 и вообще могли распрощаться с надеждой на сохранение титула. Согласно регламенту победитель при таком результате двух матчей определялся в «золотом» сете, который закончился со счетом 15:12 в пользу российского клуба.
Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно отметил, что его подопечные отвратительно сыграли в техническом плане и плохо подавали. Однако похвалил команду за проявленный характер.

Напомним, что в волейбольной Лиге Чемпионов Россию, помимо казанского Зенита, представляют их одноклубники из Санкт-Петербурга и столичные динамовцы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мне нет никакого дела до мнения и решений конгресса США Я неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России. Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это моё твёрдое убеждение…

5 144 6 29952 13.03
Kполитика, кадыров, общество, немцов, мнения
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 193 6 12972 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 175 6 14763 17.03
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я полагаю, что Немцов был убит в результате заговора, инициаторами которого выступили службы безопасности Украины…

5 103 6 12919 13.03
#слушать 34:51 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kобщество, власть, политика
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 116 6 11185 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Голосование
Какую информацию вы бы скорее хотели узнать от американских расследователей?
5 95 6 12942 13.03
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Такой несмешной «Юморист» Михаил Идов. Еврейская сказка о застое Но что хотел сказать Идов? Что и сейчас, как и тогда, в 1984-м, нужно кланяться, подхалимничать, обслуживать. Что сейчас, как и тогда, всегда будет идти в двух шагах от тебя кагэбэшная сволочь. Ну и что?..

5 92 6 16405 13.03
Kобщество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 157 6 17321 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 57 6 6550 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Блоги

+ Максим Галкин: Не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дёшево Максим Галкин: Не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дёшево Открыв с утра газеты, я понял, что весна наконец наступила: проснулись не только люди, но и их фантазии…

5 105 6 71034 13.03
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, скандалы, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 127 6 15363 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 210 6 27512 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 437 6 63549 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 39 6 5769 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 42 6 6285 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события
Блоги

Юлия Архипова пресс-секретарь Ассоциации Адвокатов России за Права Человека

Почему Сталин – царь? Катастрофа, которая пришла практически в каждую семью – репрессии…

5 32 6 5419 17.03
Kсталин, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Центральный суд Симферополя арестовал на двое суток бывшего президента Крыма Юрия Мешкова Он признан виновным в неподчинении требованиям полиции, — передает Радио Свобода…

5 17 6 8444
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Режим будет умирать долго и тяжело. У него очень солидные сиделки. У него очень хорошая реанимационная аппаратура, у него мощные нянечки. Один кошмарный злодей Пригожин чего стоит…

5 123 6 146241 13.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, видео, передачи, политика
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 175 6 14836 17.03
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Не власть, а одна большая семья Мы здесь у себя в России такого спрута вырастим, весь Кавказ вздрогнет — населим в России «хлебные» должности родственниками, крестными, их дружками, подругами и любовницами…

5 232 6 307912 14.03
Kвласть, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 226 6 248691 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7699706
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3951383

Сегодня в эфире