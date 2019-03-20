Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны

Он принес присягу народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента. Токаев 65-летинй карьерный дипломат, выпускник МГИМО, свободно говорит по-русски, английски и китайски. Он будет президентом до апреля 2020 года, когда состоятся выборы.

После отставки Нурсултана Назарбаева Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, — говорится в заявлении МИД республики.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за время своей деятельности вывел республику на новый уровень на мировом рынке. Такое мнение высказал его преемник Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан по всем экономическим показателем стал лидером центрально-азиатского региона и занял передовые позиции в постсоветском пространстве, — добавил Токаев.