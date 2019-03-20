Глава Республики Алтай Александр Бердников покинет свой пост после 13 лет руководства регионом

Он был одним из тех, чью скорую отставку прогнозировали ранее.

Александр Бердников уходит с поста главы Алтайского края в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу, об этом он написал в своем Facebook. По его словам, это решение было принято им добровольно. При этом ранее пресс-секретарь губернатора отмечал, что Бердников планирует участвовать в осенних выборах. Глава алтайского края подал в отставку вслед за губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, объявившим об этом накануне. Их уход подтверждает прогнозы СМИ, которые со ссылкой на источники, писали о предстоящей серии отставок руководителей российских регионов. Еще одним вероятным претендентом называли губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник писало, что она также заявила об отставке. В правительстве региона это не подтвердили, однако сегодня заседание началось без участия Ковтун. Газета «Ведомости» также называла кандидатами на увольнение глав Оренбургской области и Калмыкии.

Отмечалось, что серия отставок губернаторов связана с предстоящими осенью выборами – кадровые перестановки необходимо провести сейчас, чтобы сменщики действующих руководителей, на которых делают ставку власти, успели приступить к работе и заручиться поддержкой электората.