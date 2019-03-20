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11:00, 20 марта 2019

Четыре российских авиакомпаний приостановили закупку самолетов Boeing 737 MAX

Лайнер этой модели полторы недели назад потерпел крушение в Эфиопии.

Контракты на закупку Boeing 737 MAX были у авиаперевозчиков Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. Об этом агентству ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика. По словам депутата, поставки этих моделей «Боингов» приостановлены на неопределенный срок. Речь при этом идет о нескольких десятках самолетов. Афонский добавил, что авиакомпании продолжают выяснять обстоятельства крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, а также, со ссылкой на Минтранс, сказал, что российское воздушное пространство для этих лайнеров закрыто. В настоящий момент самолеты этой модели среди отечественных перевозчиков присутствуют только у авиакомпании S7.

В результате крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии при взлете из столицы страны Аддис-Абебы погибли 157 человек. Аналогичная катастрофа в октябре прошлого года произошла в Индонезии.



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