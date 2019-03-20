В Новой Зеландии суд отказался выпустить под залог человека, распространившего видео нападения на мечети Крайстчерча

В Новой Зеландии суд отказался выпустить под залог человека, который распространил в интернете видео нападения на мечети Крайстчерча. Мужчину обвиняют в распространении недопустимых материалов. Аналогичные обвинения предъявлены и 18-летнему подростку.

В результате стрельбы по прихожанам погибли 50 человек, еще около 50 получили ранения. Обвинения предъявлены 28-летнему Брентону Таранту.