В Гааге сегодня ожидается решение по жалобе на приговор бывшего лидера боснийских сербов

Он был приговорен к 40 годам тюрьмы за военные преступления.

Длившееся 8 лет разбирательство в Международном трибунале по бывшей Югославии завершилось в 2016 году не в пользу Караджича. Его признали виновным в геноциде восьми тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в 1995 году и гибели тысячи жителей Сараево, который находилась в осаде на протяжении нескольких лет.

Караджич получил 40 лет тюрьмы. Осужденный назвал приговор следствием политического процесса, а адвокаты заявили о массовых нарушениях и подали апелляцию.

Наряду с решением по апелляции Караджича суд, как ожидается, огласит постановление по ходатайству прокуроров, передает «Радио Азаттык». Они требуют пересмотреть решение по геноциду и приговорить бывшего лидера боснийских сербов к пожизненному заключению.

Караджич возглавлял Республику Сербскую в середине 90-х. До своего задержание он 13 лет скрывался от международного правосудия.