МВД Якутии опровергло сообщения об убийствах и избиениях мигрантов

В пресс-службе ведомства сообщили, что был задержан мужчина, который угрожал пистолетам иностранцам в Якутске. Накануне в городе после акций против мигрантов на работу не вышли более 90 водителей маршруток. Как пишет издание «Саха дэйли», на днях один из шоферов был избит. В городе повсеместно закрываются продуктовые лавки. Издание отмечает, что причиной агрессии стало изнасилование местной девушки, в котором подозревается приезжий из Средней Азии. После инцидента прошел стихийный митинг, а затем состоялось массовое собрание, на котором глава Якутии Айсен Николаев пообещал бороться с нелегальной миграцией.