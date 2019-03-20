Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключёнными в случае противоправных действий

Тюремное ведомство подготовило поправки в Кодекс этики и служебного поведения.

Извинения тюремщик должен будет принести добровольно или по решению суда. В случае нарушения прав и свобод арестованного или заключённого.

Цель поправок как поясняют авторы — сформировать позитивный облик сотрудников уголовно-исправительной системы, пишет газета Коммерсант. Издание отмечает, что обязанность тюремщика возмещать вред пострадавшим в законодательстве существует. А вот об извинениях речи не шло. Документ также обяжет сотрудников службы исполнения наказаний быть вежливыми и корректными не только с заключёнными, но и коллегами. ФСИН в прошлом году оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с пытками и избиениями заключённых в колониях. Одним из самых громких стало ЧП в первой колонии Ярославской области, где тюремщики издевались над осуждённым Евгением Макаровым. СК после публикации в Новой газете возбудил уголовные дела о превышении полномочий, затем о пытках, 15 сотрудников исправительного учреждения стали фигурантами. В том числе бывший начальник колонии и его зам. Возбудили дело по факту издевательств над заключёнными в Угличе в той же Ярославской области.

Президент Путин в прошлом месяце поручил ФСИН и Совету по правам человека к июлю подготовить предложения по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых.