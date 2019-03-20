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08:00, 20 марта 2019

Новый президент Казахстана сегодня принесет присягу

Касым-Жомарт Токаев сложит с себя полномочия председателя сената. Накануне Нурсултан Назарбаев, который руководит страной почти 30 лет, объявил, что передает президентский пост Токаеву. Он будет главой государства до конца нынешнего срока, который истекает в апреле 2020 года. Токаев работал в правительстве с 1992 года, в разные годы возглавлял МИД и кабинет министров. Сам Назарбаев остается у власти – он сохраняет статус лидера нации, должность главы совета безопасности и лидера правящей партии.



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