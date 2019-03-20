«Фейсбук» пересмотрит рекламную политику из-за обвинений в дискриминации

Любой, кто хочет показывать рекламу жилья, работы или получения кредитов, больше не будет иметь права на ограничения по возрасту, полу или почтовому индексу, говорится в заявлении компании. Ранее в соцсети запретили показывать рекламу только людям определенной этнической принадлежности, сексуальной ориентации и религии. Эти изменения предусмотрены соглашением с несколькими организациями, которые подали на «Фейсбук» в суд за дискриминацию. Сообщается, что за урегулирование пяти исков компания готова заплатить около пяти миллионов долларов.