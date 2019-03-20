Ушедший в отставку Нурсултан Назарбаев сохранить власть в Казахстане

Как отмечают Ведомости, он остается главой совета безопасности, чьи возможности даже превышают полномочия президента. Кроме того, 78-летний политик сохранит статус лидера нации и председателя правящей партии. Накануне Назарбаев, который уже почти 30 лет находится у власти, передал президентский пост давнему соратнику. 65-летний Касым-Жомарт Токаев был главой МИДа, премьер-министром и до последнего времени спикером Сената. Токаев будет полноправным президентом до истечения срока, на который был избран Назарбаев, то есть до апреля 2020 года.