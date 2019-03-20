Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена стартует сегодня

В нем примет участие более 35 тысяч человек.

Регионы готовы к досрочному этапу ЕГЭ, он продлится до 10 апреля. Сдавать экзамены в этот период будут в основном выпускники прошлых лет, а также те, кто окончит школу в этом году, но по уважительным причинам не сможет пройти аттестацию в основные сроки. Экзамены пройдут почти во всех регионах России, к ним впервые в обязательном порядке присоединятся выпускники из Крыма и Севастополя. За процессом сдачи ЕГЭ будут следить в том числе с помощью онлайн-видеонаблюдения, системы установлены в большинстве аудиторий. Первыми будут сдавать географию и литературу. А самые популярные предметы у участников досрочного периода – русский язык, профильная математика и обществознание. В этом году впервые пройдет ЕГЭ по китайскому языку, его выбрали 27 человек.

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена пройдет с 27 мая по 1 июля