Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Теперь, в частности, они будут рассчитываться не ежемесячно, а ежеквартально.

Первые данные о доходах населения по новой методике планируется опубликовать уже в апреле по итогам первого квартала, рассказали в Росстате. Там отметили, что сделают также пересчет статистики денежных доходов за шесть предшествующих лет. В первую очередь, новая методика увеличит долю зарплат в общей структуре – с 41 до 55%. При этом будет уменьшена доля доходов от предпринимательства и собственности. Также при расчете будут учитываться доходы людей, работающих без оформления договоров. Изменения коснутся и расходов – в частности, будет изменена методика подсчета, касающаяся трат на рынке недвижимости. В Росстате говорят, что предварительные данные за 2017 год по новой методологии показали прирост денежных доходов по сравнению со старой более чем на полтриллиона рублей – они превысили показатель в 56 трлн. При этом на 4 триллиона увеличились и расходы.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падали на протяжении последних пяти лет.