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23:59, 19 марта 2019

В Московском окружном военном суде сегодня начнется процесс над двумя фигурантами дела «Сети»

Молодых людей обвиняют в подготовке вооруженного мятежа.

В суде сегодня пройдет предварительное заседание по делу фигурантов «Сети», передает «Коммерсант». На нем будет назначена дата рассмотрения по существу. На скамье подсудимых окажутся программист Виктор Филинков и промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Петербургское управление ФСБ считает их членами террористического сообщества «Сеть».
Обоих обвиняют по статье об участии в террористическом сообществе, а Бояршинову также вменяется хранение взрывчатых веществ. В отличие от Филинкова, он признал свою вину, но свидетелем обвинения не является. Защита будет настаивать на выделении дела Бояршинова для рассмотрения в особом порядке.
По версии ФСБ, фигуранты дела собирались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу дестабилизировать обстановку в стране с помощью взрывов и поднять вооруженный мятеж.

В январе Московский окружной военный суд приговорил первого фигуранта дела «Сети» — предпринимателя Игоря Шишкина – к 3,5 годам колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Шишкин заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов.



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