Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку со своей должности

Соответствующее прошение уже подписал президент Владимир Путин.

Преемником Дубровского на посту главы Челябинской области временно назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Его собираются представить в новом качестве уже сегодня, передает агентство ТАСС. Дубровский же, по его словам, намерен заняться в Челябинской области общественной работой. По некоторым данным, это не единственная губернаторская отставка, которая может произойти на этой неделе. Так, источники интернет-издания РБК и агентства «Интерфакс» также сообщили об уходе со своей должности главы Мурманской области Марины Ковтун. Впрочем, в ее администрации эту информацию пока не подтвердили. Аналогично отреагировали и в пресс-службе губернатора Оренбургской области Юрия Берга, не исключив, при этом, его отставки в апреле. Ранее источники газеты «Ведомости» сообщали, что Берг, Дубровский и Ковтун являются основными кандидатами на замену в своих регионах. Кроме того, вероятными претендентами на отставку назывались главы Калмыкии, Республики Алтай и Волгоградской области.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что новая волна губернаторских отставок продлится до середины апреля.