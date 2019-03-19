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23:00, 19 марта 2019

Пожара на  борту самолета экстренно севшем в аэропорту Тегерана, не  было

Как передает Fars News, у самолета местной авиакомпании действительно возникли сложности при посадке — не раскрылись задние шасси. Пилот попытался уйти на второй круг. В итоге он все же посадил самолет «на брюхо». В  результате инцидента никто не пострадал. Fars News уточняют, что некоторые из пассажиров действительно оставались на борту продолжительное время, однако им ничего не угрожало. Всего этим рейсом летели около 100 человек.



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