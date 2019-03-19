Глава Роснано Анатолий Чубайс сегодня отчитался перед президентом о доходах своей госкорпорации
Чубайс добавил, что доходность инвестиций Роснано превысила 16% и, по его оценке, это очень достойный показатель.
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Чубайс добавил, что доходность инвестиций Роснано превысила 16% и, по его оценке, это очень достойный показатель.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...