Россельхознадзор рассматривает переход к прямому импорту ввозимой в РФ растительной продукции из третьих стран

Россельхознадзор рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту ввозимой в РФ растительной продукции из третьих стран в обход Белоруссии и ЕврАзЭС. Об этом сообщается на сайте ведомства. В пресс-службе ведомства уточнили, что этот вопрос будет обсуждаться 27 марта с партнерами из Белоруссии. В Россельхознадзоре это объясняют многочисленными случаями поступления в Россию санкционных товаров из Белоруссии.