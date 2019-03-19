Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров из Праги

Они, как пишет чешское издание «Респект», осуществляли кибератаки в Чехии и других странах ЕС. Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили как граждане России, так и россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они занимались кибератаками. Сколько людей привлекались к деятельности этой группы, изданию установить не удалось.