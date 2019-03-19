В Казахстане после объявления Нурсултана Назарбаева об отставке возник ажиотажный спрос на американскую валюту

В Казахстане после объявления Нурсултана Назарбаева об уходе с президентского поста возник ажиотажный спрос на американскую валюту. Как передает «Интерфакс», некоторые обменники установили повышенный курс, а кое-где отказываются продавать доллары. Между тем Нацбанк Казахстана утверждает, что ситуация на рынке валюты стабильная и оснований для необоснованного снижения курса тенге нет. Нацбанк готов принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания.