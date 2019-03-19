Суд в Нью-Йорке приговорил активистку, забравшуюся на статую Свободы, к 200 часам общественных работ. Она признана виновной в незаконном проникновении на закрытую территорию и в течение 5 лет будет находиться под особым надзором властей.

В июле прошлого года женщина участвовала в манифестации против иммиграционной политики Трампа. Ей удалось забраться на подножье статуи Свободы и просидеть там 4 часа. На суде она заявила, что считает США моральным банкротом, и обвинила администрацию Трампа в том, что она терроризирует семьи мигрантов.