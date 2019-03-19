Полпред президента в Уральском федеральном округе завтра представит врио губернатора Челябинской области Текслера

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов уже завтра представит врио губернатора Челябинской области Алексей Текслера. Напомним, нынешний глава региона Борис Дубровский подал с отставку, и президент ее принял. Текслер переходит на новую работу с поста первого замминистра Минэнерго. Утверждение нового губернатора Челябинской области состоится, как ожидается, 8-го сентября.

Сегодня стало известно о еще одной отставке в губернаторском корпусе – на этот раз главы Мурманской области Марины Ковтун. Пока о ее уходе сообщают лишь источники Интерфакса. Официально эта информация не подтверждена.

Между тем в руководстве Оренбургской области опровергли отставку 65-летнего губернатора Юрия Берга, но при этом заявили ТАСС, что она возможна до апреля.