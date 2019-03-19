Телеканал RT обязывает своих сотрудников подписывать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Как сообщает Znak.com, оно действует в период контракта с работником и в течение 20 лет после увольнения. Штраф за нарушение правил составляет 5 миллионов рублей. Наличие такого договора подтверждают и источники телеканала «Дождь». При этом под конфиденциальной имеется в виду информация о внутренней структуре телеканала, его показателях, о стиле и методах работы.

В пресс-службе RT телеканалу «Дождь» сказали, что аналогичные правила работы существуют во всех крупных компаниях по всему миру и к цензуре это не имеет никакого отношения.